Фотография на надгробном памятнике

Ярославские волонтёры, заботившиеся о 91-летнем ветеране Валентине Махалине, том самом «ветеране из землянки», решили поставить ему памятник на кладбище. Решили, и почти сделали. За 36 тысяч рублей заказали памятник, на котором художник из четырех фотографий ветерана составил одну картинку. Получился ещё молодой, но узнаваемый дедушка Валентин.



На Осташинском кладбище, где похоронили ставшего известным на всю страну ветерана, установили симпатичную оградку. Памятник здесь появится уже в сентябре.

Место на кладбище, где похоронили ветерана

– Отдельная благодарность сотрудникам Осташинского кладбища - их тронула человечность волонтёров когда устанавливали оградку, нам пообещали бесплатно сделать отсыпку песком и сделали! – рассказали волонтёры. – Можем точно заверить, что ни одной копейки мимо не ушло.



История ветерана Махалина взволновала не только Ярославль, но и всю страну. На дедушку, жившего в сырой и кривой избушке, случайно наткнулась фотограф 76.ru. Постучалась в странный домик, обклеенный пакетами и газетами. Оказалось, так старик затыкал щели в стенах, чтобы окончательно не замерзнуть. Дом представлял собой печальное зрелище. После нашей публикации заскрипела бюрократическая машина. Дедушке привезли машину дров от местной администрации. Читатели сбросились на забор, телевизор, дровяницу. Подремонтировали дом.



Валентин Махалин не дождался переезда

Жил одиноко, а умер, имея тысячи друзей: как ветеран из землянки стал знаменитым.



Власти предложили ветерану переехать в дом престарелых, но тот отказался — умирать, так у себя дома. И тогда возникло общественное движение в поддержку Валентина Махалина. Волонтёры достаточно быстро насобирали столько денег, что хватило на новый дом. И уже было хотели переселить дедушку, как тот… скончался. Перед Новым годом Валентина Махалина не стало.

