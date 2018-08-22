Telegram-каналы стали очень популярны у россиян

За год до выборов президента России в 2018 году запустилось около сотни анонимных Telegram-каналов в российских регионах, которые влияют на местную политику и отношение людей к власти. Власть проявляет интерес к Telegram-каналам, так как последнее время через них стало модно формировать повестку.



На многих отразилась временная блокировка Telegram, но большинство продолжают жить своей жизнью. В Ярославле на сегодняшний день есть 15 Telegram-каналов, формирующих политическую повестку дня. Всех их можно разделить на три группы:



политические: такие Telegram-каналы освещают политическую жизнь региона, часто пишут инсайдерскую информацию;



блоги: эти Telegram-каналы ведутся от одного лица, часто вымышленного;

информационные: на такие Telegram-каналы пишут новости, касающиеся как города Ярославля, так и всей области, а также полезную информацию для всех читателей.



В Telegram-канале 76.ru можно следить за новостями не только про политику

Мы выделили и самые яркие примеры, разбросав их по группам. Начнём с самой массивной группы — политической.



• Столица демократии — автор канала обозревает темы, связанные с областью и городом, также федеральные с отсылкой на Ярославскую область.



• Ярполитика — автор канала критикует команды «варягов», был замечен в репостах федеральных либеральных каналов, самый многочисленный канал на данный момент. У канала наступили тяжелые времена, а «Столица демократии» описала в подробностях почему.



• Ярославская Политика — этот канал легко спутать с предыдущим по названию, чётко просматривается полив грязью городской власти. По одним слухам, автором данного канала является местный политолог Александр Миклин. По другим — сын оппозиционного депутата Ярославской областной думы Артём Балабаев.



• Вот это ДА! — авторы канала — местные политтехнологи, у канала хороший бюджет на выборные темы, поэтому канал живет от выборов до выборов, в перерывах про него никто не вспоминает.



• Ярославский Эксперт — пишет про политику, ходят слухи, что его ведёт известный в ярославских кругах бывший политтехнолог мэрии Марат Муллагулов. Или его приезжие технологи.



• Ярославское ДНИЩЕ — канал, который появился в преддверии смены губернатора этим летом, автор пишет инсайдерскую информацию про область и город, хотя и в достаточно грубой форме.



• ОКОло Ярославля — очень сильно похоже на канал, авторы которого имеют поддержку в кремлевских рядах. Выдает связь с центром то, что называют Путина Вождем и сильно не критикует власть, есть связь с прогосударственным каналом «Русское будущее», «Акитилоп», который репостили «ОКОло Ярославля» во время выборов. Сейчас канал изредка публикует новости о жизни в городе.



• Компот по-ярославски — автор канала освещает деятельность Алексея Навального, но последнее время занимается репостами с других Telegram-каналов. Поговаривают, что автором канала может быть местный журналист и блогер Даниил Кузнецов.



Есть у ярославцев и популярный чат в Telegram — «Неравнодушный Ярославль»

В группе блоги, не так много представителей, но есть яркие Telegram-каналы:



• Сидор Пустослов — автор ведет блог от имени Сидора Пустослова, канал имеет много графического контента освещающего события Ярославской области с нотками сатиры, а-ля «шарли эбдо». Канал пришел из Facebook, с августа автор решил вести и Telegram.



• goМЭР — автор ведет блог от имени Владимира Слепцова, только все фразы вымышлены и без цензуры. Канал имеет интересный стиль — мэр Ярославля в образе Гомера Симпсона. Создан недавно, не пользуется популярностью.



• Петровский — канал ведущийся, скорее всего, самим доктором и депутатом муниципалитета Дмитрием Петровским, хотя он этот факт отрицает.



• Алконост Сосновского — по слухам, авторы — местные журналисты, которые креативят в свободное от работы время, маскируются под одного.



Закрывает наш обзор группа информационных каналов. Их можно смело даже назвать новостными.



• #ЯРtoday — автор канала местный житель, к тому же являющийся фотографом. Выкладывает фотографии хорошего качества с моментами из жизни города, иногда с красивыми экспозициями.



• Активный Ярославль — автор формирует новостные сводки с различных новостных интернет-ресурсов, причем чаще так или иначе лояльных областным и городским властям.



• Мудрый Ярославец — автор пишет полезную информация для жителей области и освещает интересные события



Хочется упомянуть некоторые Telegram-каналы, не дожившие до сегодняшнего дня.



• СНЫ Урлашова — канал создали как противник каналу Ярполитика, с момента окончания избирательной кампании в муниципалитет прекратил свою деятельность. Сейчас канал уже не работает.



• Неслепцов — созданный для слива Слепцова, но весь бюджет был израсходован в мае, и канал больше не действует.



• Мнение народа — автор писал о происходящих политических событиях в регионе и прогнозы на возможные кадровые изменения в коридорах власти. Удален.



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