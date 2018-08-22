Ярославцы, попав в аварию, пытались обвинить в ней сотрудников ГИБДД

В Интернете уже третий день обсуждают неоднозначную аварию, случившуюся в Ярославле на пересечении Тутаевского шоссе с улицей Бабича. После этого ДТП ярославец через СМИ и социальные сети заверял, что он проходил мимо, пытался помочь пострадавшим, но на него напали сотрудники ГИБДД. Мужчина говорил, что его скрутили и разбили его смартфон.

На месте аварии действительно был пострадавший: с окровавленным лицом вылезал из машины пассажир заднего сиденья. Однако вызывать патруль ДПС водитель «Хонды» не спешил. Когда сотрудники ГИБДД всё же приехали, на месте завязалась словесная перепалка.

В редакцию 76.ru попала запись с места событий, которая взята с регистратора сотрудника правоохранительных органов. На ней слышно, как водитель машины пытается утихомирить своего друга, который явно настроен против патрульных.

– Ну, каюсь-каюсь. Я не справился с управлением. Не нужно меня топить, – упрашивал сотрудников ГИБДД водитель иномарки. Как уверяют свидетели, он был нетрезв.

Его друг не согласился с таким положением дел и начал угрожать полицейским.

– Это мы их начнём топить. Я сейчас выложу их фоточки, их разговоры, если они не хотят тебе навстречу идти, – завёлся друг водителя.

– Советую приготовить пламенную речь для судьи, потому что мы не лишаем права управления, – коротко отрезал сотрудник управления ГИБДД по Ярославской области.

На водителя машины составили протокол и в дальнейшем разбираться в этой аварии будет уже суд.