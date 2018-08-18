Премьер-министром Белоруссии стал выпускник Ярославского военного училища
18 августа 2018 19:26
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил руководство правительства республики. Главным кадровым решением стало назначение на должность премьер-министра Сергея Румаса. Он сместил на этом посту Андрея Кобякова, который занимал должность премьер-министра с декабря 2014 года.
- Ранее 48-летний специалист возглавлял банк, - говорится в информационном сообщении белорусского правительства.
Известно, что Румас родился в Гомеле, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, а в 1995 году - Академию управления в Минске.
Фото: правительство Белоруссии
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