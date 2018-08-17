Завтра на Стрелке будет очень вкусно

18 августа на Стрелке в Ярославле устроят такой широкий пир, что готовьте ваши животы к этому празднику. Настоятельно рекомендуем не есть, может быть, даже с этого вечера, чтобы в субботу вместить в себя хотя бы часть из тех авторских блюд, которые будут манить вас своим пикантным ароматом. Ах да, а сколько дегустаций нас ждёт. Но всё по порядку.



76.ru собрал в один путеводитель всё самое необычное, натуральное и многообещающее на завтрашнем фестивале «Пир на Волге». Не одними бургерами сыты будем!



Дегустируй!



Большой пир не обойдётся без всевозможных дегустаций. Что можно попробовать на Стрелке бесплатно?



Кое-что можно попробовать на фестивале бесплатно

В зоне под названием TUNDRA в течение дня бармен будет угощать коктейлями за фотографию с хештегом #TUNDRA в фотозоне. Здесь же можно бесплатно её и распечатать.



Угурт-бар (также как йогурт, только угурт) с гранолой и мюсли и дегустация фермерской молочной продукции будет на островке «Углече поле».



Угощать ростовскими сырами будут на островке «Светлоозеро».



Тортами и пирожными бесплатно угостят бренды «Русская нива» и «Частная галерея».



Сосисками и колбасами можно угоститься на островке «МясоЯР», а бренд «Мириталь» угостит блинчиками и «чебуренями».



Бонус: найди на Пире тележку с желтой коровой и попробуй мороженое ручной работы из абсолютно натуральных ингредиентов — полезное и для детей, и для взрослых!



Авторские угощения



А теперь перейдём к необычному, сочному и ароматному. Собственно к тому, зачем мы пойдём на пир.



Это вам не просто хот-доги

Ресторан «Прайм» приготовит для гостей шаверму с мраморной говядиной. Наверняка, эта шаверма запомнится вам больше, чем все, что вы ели до этого.



Попробуйте картошку фри с начинкой от кафе «Буланже». Здесь же будут готовить рыбу и овощи.



Ресторан отеля «Ibis Ярославль» приготовит картофельные вафли с начинками.



Обещают быть вкусными колбаски в тортилье от ресторана «Джузеппе».



Ростовский ресторан «Трактиръ» приготовит сырные оладушки и «медвежью лапу». Правда, что скрывается за этим названием, придётся смотреть уже лично.



Ресторан «Русская охота» предлагает блюда для настоящих мужчин. Или как минимум не для вегетарианцев: бургеры и лепёшки с рваным диким мясом.



Будет на пире уголок и для вегетарианцев — от кафе «Овсянка». Здесь приготовят фалафель, Vegбургер, веганские десерты.



Настоящий гастрономический хит приготовят от усадьбы «Вощажниково» — бычка на вертеле!



Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Блюда на гриле



Брискет (грудинку), утку и рёбрышки приготовят в коптильне в сети заведений взрослой кухни «Пинта» и «Брюгге». Это не совсем похоже на вкус гриля, мясо из коптильни получится больше «с дымком» и пропечённое.



Блюда на гриле любят все

Кафе BBQ religion пожарит для вас колбаски, ребрышки и кукурузу-гриль.



Lounge Cafe «Марракеш» добавит немного востока с люля-кебаб, пловом и куриными крылышками на гриле.



Проект JUST FOOD будет готовить на гриле хот-доги и цветную шаверму.



Морепродукты



Ценителям рыбных деликатесов придутся по душе креветки, лангустины, фиш & чипс с очага от «Ямми Дайнер». Здесь же приготовят сэндвичи с красной рыбой и сельдью.



Попробуйте раков, лангустинов и плов с морепродуктами от магазина морских деликатесов «Раковаръ».



Кухня на колёсах



Так называемые фуд-траки очень популярны в Америке и Европе. Для тех, кто не готов так сразу переходить к блюдам из «рваного дикого мяса», эти предложения могут оказаться по душе.



Ищите весёлые фуд-траки

Beetle Chef угостит хот-догами, трак Steak Me Truck приготовит стейки, бургеры и картошечку из печи. OldBus Coffee обещает много кофе и лимонадов, а фуд-трак «Правда, Вкусно!» накрутит шавермы. Отдельно отметим «Картошку-вертушку» со спиральными чипсами из картошки, которые приготовят при вас.



Русская кухня



Будет представлена на мастер-классах от шеф-поваров из Москвы, Тольятти, Ярославля, Белгорода.



11:00 «Ругай с колбасками по-французски». Приготовит специалист по ремесленным колбасам, эксперт в вопросах колбас, паштетов, ветчин Андрей Куспиц (Москва).

12:30 «Утиная грудка по-белгородски». Её приготовит шеф-повар кулинарного фестиваля «Русская Каша» Виталий Анацкий (Белгород).

14:00 тольяттинское «Тельное из судака под вишневым соусом». Будет готовить шеф-повар гастрономического фестиваля «Рыба моя», кулинарный блогер, автор кулинарного блога Bagel&Beagle (Бублик и Бигль) Ирина Терезникова (Тольятти).

15:30 гастрономическая реконструкция: «Яръушки рыболепные». Они стали открытием прошлогоднего фестиваля. За их приготовление возьмётся су-шеф ресторана «Собрание», обладатель дипломов «За самое лучшее тесто» и «Народные пельмени» на фестивале пельменей — 2017, Елена Шебунина (Ярославль).

17:00 гастрономическая реконструкция: «Ярославская перепелка с полбой, петрушкой и свеклой». Это блюдо создаст бренд-шеф городского пикника «Пир на Волге», признанный «король» гриля, автор книги «Правило бургера», бренд-шеф сети кулинарных школ Live Kitchen, шеф-повар компании Weber (Грили) Григорий Мосин (Москва).

Полезные десерты



Десерты бывают без муки, яиц и глютена. Например, финиковый брауни с кокосовым кремом, парфе с чиа и греческим йогуртом и домашней гранолой, салат с киноа и фруктами. Все эти угощения приготовит на мастер-классах фестиваля повар и телеведущий Сергей Кузнецов в зоне «Дом.ru» в 12:00, 14:00 и 16:00.

