Мэр Ярославля Владимир Слепцов зазывает всех на фестиваль «Пир на Волге»

Мэр Ярославля и по совместительству президент Союза городов Золотого кольца Владимир Слепцов рассказал о развитии туризма.



— Маршрут получил новое дыхание, — рассказал чиновник. — Раньше сюда приезжали 750 тысяч туристов, а теперь — 1 миллион 200 тысяч человек.

Слепцов объяснил, что теперь города Золотого кольца России не будут конкурировать между собой, забирая друг у друга туристов. Теперь они будут сотрудничать и делиться гостями друг с другом. Для этого в штабе Союза городов Золотого кольца даже придумали общую сувенирку. Например, доску, на которой нужно собрать магниты из всех городов.

— Я сам побывал во всех городах Золотого кольца, — похвастался мэр. — Больше всего мне понравились Ростов Великий со своим уникальным кремлём и Сергиев-Посад. В последнем я не только посетил лавру, но и подготовил как чиновник праздник 700-летия Сергия Радонежского.

В Ярославле мэр тоже кое-что подготовил. И теперь он очень активно всех зазывает на гастрономический фестиваль «Пир на Волге».

— Фестиваль пройдёт 18 августа на Стрелке, — улыбнулся Слепцов. — Мы серьёзно готовимся к этому дню. Надеюсь, что погода нас не подведёт. Приходите семьями и приглашайте друзей.

Мэру тут же напомнили, что именно в этот день у православных начинается 14-дневный пост в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Но градоначальник не растерялся и подобрал слова для ответа.

— Мы православные люди, но никого ни к чему не обязываем, — сказал Владимир Слепцов. — Можно прийти на «Пир на Волге» и не есть там шашлык, а просто отдыхать. Это вам не попойка и не пьянка. Мы сотрудничаем с епархией и согласовываем с владыкой все мероприятия. И мы не мешаем друг другу.

А вот организаторы фестиваля ранее говорили, что не будут против, если гости выпьют. И даже сообщили, что на «Пире на Волге» будет отдельная площадка с пивом, где свою продукцию представят три ярославских пивных ресторана.

Ещё мэр города Владимир Слепцов рассказал, что планирует сделать ярославские пляжи платными, чтобы там можно было лёжа на шезлонге попивать принесённый официантом «Мартини».