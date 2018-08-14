Активисты движения хотят отучить нас от пагубных привычек

— Город спивается, нужно спасать народ, — так посчитали активисты движения «Трезвый Ярославль» и решили выступить с конкретными предложениями по спасению.



— Одна из мер, которую может принять городская власть, — это сокращение времени продажи алкогольного яда с 9 утра до 21 часа, как это сделано во многих регионах. Стоит напомнить, что в самом трезвом регионе России — Чечне продажа алкоголя запрещена, — написали руководители движения в своём паблике «ВКонтакте» (в группе состоят более 10 000 человек).



Кроме того, активисты предлагают отрезвить страну еще такими способами: ввести в школьную программу уроки трезвости, прекратить в СМИ «информационный террор, программирующий население на самоотравление», и продавать алкоголь и табак в специализированных магазинах за чертой населённых пунктов.

В качестве аргументов у активистов — трагические ДТП. Недавно в таком ДТП по вине пьяного водителя погибла девушка — фитнес-тренер.