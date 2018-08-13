Летучая мышь села на москитную сетку

Ярославцев атаковали летучие мыши. Этих млекопитающих заметили в нескольких районах города.



Одна из летучих мышей прилетела в квартиру на улице Светлой в Дядьково и спокойно устроилась на москитной сетке. Оказалось, что летучие мыши — не редкость для Ярославля.



— К нам один раз в душевую кабину залетела и прицепилась к потолку. Я залезла мыться, и чуть инфаркт миокарда не получился, — рассказывает Анна Карышева.



— К нам на Дядьковский проезд в окно залетала года два назад, — говорит Ольга Мущинина.



Мы спросили у руководителя ярославской ветеринарной клиники Анастасии Митяговой, откуда в городе взялись летучие мыши и опасны ли они для человека.



— Их появление абсолютно нормально для нашей полосы. Похожая ситуация была и в прошлом году: мыши прилетали прямо в город. Они прилетают в поисках пищи: насекомых, мышей, а в городе их значительно больше. Для человека они не опасны. Во всяком случае, не опаснее, чем обычные мыши. И те, и те переносят бешенство. Но сами летучие мыши нападать не будут. Только если попытаться взять их в руки, — рассказала Анастасия.



Вот уж кого действительно боятся ярославцы, так это змей. А они постоянно выползают к людям.