Этот год в Ярославской области выдался змеиным. Ползучие гады оказываются в городе, приползают к людям. 

Уж приполз на набережную 
Уж приполз на набережную 

Неделю назад крупный уж приполз в центр Ярославля, перепугав ребёнка. 

В эти выходные змеи снова атаковали набережную Рыбинска. Большой уж выполз у дворца спорта «Полёт».

Змея на набережной 
Змея на набережной 

— Там в конце мая змеи в кустах висели, — рассказывает Александр Голованов в группе «Подслушано в Рыбинске» и показывает фотографию огромной змеи в ветках деревьев. 

Змей встречали даже в кустах 
Змей встречали даже в кустах 

Если вы столкнулись со змеёй, не трогайте её и не бейте палками, тогда она уползёт.

Ранее мы уже рассказывали о том, как отличить ужа от гадюки и что делать, если вас укусила ядовитая змея.