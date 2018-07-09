Этот год в Ярославской области выдался змеиным. Ползучие гады оказываются в городе, приползают к людям.

Уж приполз на набережную

Неделю назад крупный уж приполз в центр Ярославля, перепугав ребёнка.



В эти выходные змеи снова атаковали набережную Рыбинска. Большой уж выполз у дворца спорта «Полёт».

Змея на набережной

— Там в конце мая змеи в кустах висели, — рассказывает Александр Голованов в группе «Подслушано в Рыбинске» и показывает фотографию огромной змеи в ветках деревьев.

Змей встречали даже в кустах

Если вы столкнулись со змеёй, не трогайте её и не бейте палками, тогда она уползёт.



Ранее мы уже рассказывали о том, как отличить ужа от гадюки и что делать, если вас укусила ядовитая змея.