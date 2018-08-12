Владимир Слепцов показал свои банки: мэр Ярославля закатал огурцы
12 августа 2018 12:52
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Мэр Ярославля продолжает вести блог идеального дачника. Не так давно он показал подписчикам в соцсетях теплицу со своими помидорчиками. В эти выходные градоначальник уже закатывает из даров огорода банки с соленьями.
— Самое вкусное всегда — это когда сам и с душой! С супругой закрутили несколько баночек на зиму. Всем хорошего дня! — пожелал подписчикам Владимир Слепцов.
И подписчики от хозяйственного мэра в восторге.
— Владимир Витальевич, на все времени хватает, так держать! — комментирует Никита Резанов.
Кстати, мэр обещал несколько баночек со своими соленьями привезти и на работу — угостить подчинённых.
Фото: Владимир Слепцов / Instagram
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