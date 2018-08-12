Мэр Ярославля сперва вырастил помидоры, а теперь закатал их на соленья

Мэр Ярославля продолжает вести блог идеального дачника. Не так давно он показал подписчикам в соцсетях теплицу со своими помидорчиками. В эти выходные градоначальник уже закатывает из даров огорода банки с соленьями.

— Самое вкусное всегда — это когда сам и с душой! С супругой закрутили несколько баночек на зиму. Всем хорошего дня! — пожелал подписчикам Владимир Слепцов.

И подписчики от хозяйственного мэра в восторге.

— Владимир Витальевич, на все времени хватает, так держать! — комментирует Никита Резанов.

Кстати, мэр обещал несколько баночек со своими соленьями привезти и на работу — угостить подчинённых.