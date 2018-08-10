Ярославская красавица отказалась от обложки Playboy: почему
10 августа 2018 16:07
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Ярославская красавица Анастасия Юрчикова отказалась бороться с другими участницами за обложку журнала Playboy. Девушка объяснила, почему это сделала.
Оказывается, съёмка топлес для журнала обязательна.
— Съёмка во втором туре, также как и фотосессия победительницы, тоже будут топлес. На сайт пойдут фотографии с прикрытой грудью, а в журнал полностью обнажённые, — написали Анастасии организаторы конкурса.
Анастасия решила, что это чересчур, и отказалась от участия в конкурсе.
Кроме Анастасии никто из ярославских красавиц пока не высказывал желание попасть на обложку Playboy. Заявки принимаются до 13 сентября.
Фото: Playboy
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