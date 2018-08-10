Анастасия отказалась сниматься топлес

Ярославская красавица Анастасия Юрчикова отказалась бороться с другими участницами за обложку журнала Playboy. Девушка объяснила, почему это сделала.



Оказывается, съёмка топлес для журнала обязательна.



— Съёмка во втором туре, также как и фотосессия победительницы, тоже будут топлес. На сайт пойдут фотографии с прикрытой грудью, а в журнал полностью обнажённые, — написали Анастасии организаторы конкурса.



Анастасия решила, что это чересчур, и отказалась от участия в конкурсе.



Кроме Анастасии никто из ярославских красавиц пока не высказывал желание попасть на обложку Playboy. Заявки принимаются до 13 сентября.

