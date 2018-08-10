Анастасия Юрчикова

Наши сексапильные красавицы не пропускают ни одного конкурса. На этот раз легендарный мужской журнал Playboy вновь организовал конкурс «Девушка года». Победительница получит в подарок сексуальную фотосессию и попадёт на обложку журнала.



У Насти есть все шансы на победу

Анастасия Юрчикова снялась в откровенной фотосессии

Ярославль представляет обворожительная Анастасия Юрчикова. Девушка уже принимала участия в конкурсе на обложку журнала Maxim. К сожалению, в финал Анастасия не вышла. Теперь очаровательная ярославна вновь пробует свои силы. Она прислала на суд жюри свои самые откровенные фото.



Девушка показала все свои прелести

Настя в отличной форме

— Заявки принимаются до 13 сентября 2018 года включительно. До 21 сентября жюри конкурса выберет 12 девушек, которые продолжат борьбу за титул. 29 октября станет известно имя победительницы, — рассказали организаторы конкурса.



Анастасия уже пробовала свои силы в подобном конкурсе

Имя победительницы станет известно 29 октября

Проголосовать за Анастасию Юрчикову можно тут. Напомним, девушка уже стала известна всю страну после того, как с подругой Лией Максимовой сняла провокационный ролик в поддержку сборной России по футболу.

