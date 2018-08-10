Анастасия Юрчикова
Анастасия Юрчикова

Наши сексапильные красавицы не пропускают ни одного конкурса. На этот раз легендарный мужской журнал Playboy вновь организовал конкурс «Девушка года». Победительница получит в подарок сексуальную фотосессию и попадёт на обложку журнала.

У Насти есть все шансы на победу
У Насти есть все шансы на победу
Анастасия Юрчикова снялась в откровенной фотосессии
Анастасия Юрчикова снялась в откровенной фотосессии

Ярославль представляет обворожительная Анастасия Юрчикова. Девушка уже принимала участия в конкурсе на обложку журнала Maxim. К сожалению, в финал Анастасия не вышла. Теперь очаровательная ярославна вновь пробует свои силы. Она прислала на суд жюри свои самые откровенные фото.

Девушка показала все свои прелести 
Девушка показала все свои прелести 
Настя в отличной форме
Настя в отличной форме

— Заявки принимаются до 13 сентября 2018 года включительно. До 21 сентября жюри конкурса выберет 12 девушек, которые продолжат борьбу за титул. 29 октября станет известно имя победительницы, — рассказали организаторы конкурса.

Анастасия уже пробовала свои силы в подобном конкурсе
Анастасия уже пробовала свои силы в подобном конкурсе
Имя победительницы станет известно 29 октября
Имя победительницы станет известно 29 октября

Проголосовать за Анастасию Юрчикову можно тут. Напомним, девушка уже стала известна всю страну после того, как с подругой Лией Максимовой сняла провокационный ролик в поддержку сборной России по футболу.