Роскошная ярославна поборется за титул самой сексуальной девушки страны. Провокационные фото
Наши сексапильные красавицы не пропускают ни одного конкурса. На этот раз легендарный мужской журнал Playboy вновь организовал конкурс «Девушка года». Победительница получит в подарок сексуальную фотосессию и попадёт на обложку журнала.
Ярославль представляет обворожительная Анастасия Юрчикова. Девушка уже принимала участия в конкурсе на обложку журнала Maxim. К сожалению, в финал Анастасия не вышла. Теперь очаровательная ярославна вновь пробует свои силы. Она прислала на суд жюри свои самые откровенные фото.
— Заявки принимаются до 13 сентября 2018 года включительно. До 21 сентября жюри конкурса выберет 12 девушек, которые продолжат борьбу за титул. 29 октября станет известно имя победительницы, — рассказали организаторы конкурса.
Проголосовать за Анастасию Юрчикову можно тут. Напомним, девушка уже стала известна всю страну после того, как с подругой Лией Максимовой сняла провокационный ролик в поддержку сборной России по футболу.