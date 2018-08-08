Технические работы на полигоне оказались очень вонючими

Жители Дзержинского района пожаловались на резкую невыносимую вонь. Запах проник в квартиры ярославцев вчера вечером и не уходит до сих пор.

76.ru уже побывал в районе, корреспонденты принюхались к местному воздуху и узнали, чем там пахнет жителям: хроника событий тут. Виноватым в вони ярославцы называют мусорный полигон «Скоково».



— Это началось три дня назад. Возможно, после дождя усилилось. Мы сейчас срезаем откос рабочий, скоро закроем его изолирующим грунтом, и всё будет хорошо, — объясняет директор полигона «Скоково» Александр Сипратов. — Через недельку закончим и перейдём на другую сторону, подальше.

Как выглядит мусорный полигон под Ярославлем изнутри: гуляем по нему.

Иначе говоря, у огромной мусорной кучи на полигоне решили подровнять бока, срезав часть утрамбованного мусора. Видимо, ветер прошёлся по оголённому участку мусорной кучи и разнёс этот аромат на несколько километров вокруг.

Ярославские экологи рассказали, куда обращаться, если вы почувствовали резкий неприятный запах в городе.