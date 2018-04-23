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Фоторепортаж
Высотой с восьмиэтажный дом: как выглядит полигон «Скоково» изнутри
23 апреля 2018 14:10
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Каждый мешок мусора, который мы выносим из дома, потом попадает сюда — на полигон «Скоково», который находится в пяти километрах от Ярославля.
Сюда же в течение года будут привозить миллионы мешков с мусором от москвичей — ярославский губернатор согласился на 200 тысяч тонн из Подмосковья. Мнений о привозе столичного мусора высказывалось много: бывший эколог «Скоково» говорит о стоках со свалки, мнение высказали и ярославские общественники.
Как на самом деле обстоят дела на «Скоково», 76.ru узнал сегодня, побывав на полигоне.
Ярославский полигон один из самых больших в ЦФО, об этом рассказал сегодня директор Александр Сипратов.
Фото: Александра Савельева
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