Высотой с восьмиэтажный дом: как выглядит полигон «Скоково» изнутри

Каждый мешок мусора, который мы выносим из дома, потом попадает сюда — на полигон «Скоково», который находится в пяти километрах от Ярославля.

Сюда же в течение года будут привозить миллионы мешков с мусором от москвичей — ярославский губернатор согласился на 200 тысяч тонн из Подмосковья. Мнений о привозе столичного мусора высказывалось много: бывший эколог «Скоково» говорит о стоках со свалки, мнение высказали и ярославские общественники.

Как на самом деле обстоят дела на «Скоково», 76.ru узнал сегодня, побывав на полигоне.

Полигон — это холмы и горы из мусора и земли. Очень вонючие

У обрыва. Высота самой высокой горы здесь 25 метров

Ярославский полигон один из самых больших в ЦФО, об этом рассказал сегодня директор Александр Сипратов.

По толще утрамбованного мусора прокатывают дороги

Грузовики едут наверх. Эта гора вырастет до 50 метров

Всё, что мы выкинули — просто выбрасывают

А потом утрамбовывают вот такими машинами

Это Россия!

Полигон растёт и вширь, и в высоту