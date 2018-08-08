ДТП на трассе Ярославль — Любим

Сильная авария произошла на трассе Ярославль — Любим. На дороге столкнулись «десятка» и «Лада-Самара».

За рулём «десятки» ехал 32-летний водитель, «Ладой» управлял 48-летний мужчина, он вёз в машине женщину и девятилетнюю девочку.

— В ДТП пострадал ребёнок, девочку увезли в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — После осмотра ребёнка отпустили на амбулаторное лечение.

В аварии пострадал ребёнок

После столкновения обе машины улетели в кювет, получив сильные повреждения. Ребёнка вытащили из машины до приезда скорой, девочку на обочине обнимала и утешала мать.

Вчера вечером в Ярославле у маршрутки с пассажирами на ходу отлетело колесо.