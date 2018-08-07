Переднее колесо улетело на разделительную полосу

Полчаса назад на Московском проспекте случилось ЧП. У маршрутки на ходу отлетело переднее колесо. Да так, что перескочило через автобус в соседней полосе и упало на разделительную полосу.

— Всё произошло на перекрёстке улицы Гагарина с Московским проспектом, когда пазик тормозил у светофора, — рассказывают очевидцы.

Маршрутка была с пассажирами. Сам пазик далеко не новый, пока непонятно, могла ли эта маршрутка вообще выходить в рейс. . Подробности ЧП уточняются.

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