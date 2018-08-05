Знаки поставят на Большой Октябрьской и Республиканской улицах

В Ярославле на двух центральных улицах поставят дорожные знаки, запрещающие парковку и стоянку автомобилей. Причём это будут не какие-то временные меры, власти намерены ввести ограничения насовсем.



— Это делается для безопасности дорожного движения и обеспечения необходимой пропускной способностью, — рассказали в мэрии Ярославля.



Ограничения начнут действовать с 22 августа. Их введут на улице Большая Октябрьская на участке от Мукомольного переулка до площади Богоявления по обеим сторонам дороги, а также на улице Республиканской возле театра юного зрителя имени Розова. Но здесь причина другая. Стоять здесь будет нельзя только с десяти вечера до шести утра. Таким образом мэр Ярославля Владимир Слепцов борется с тёмными силами.

