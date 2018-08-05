Специалисты института развития стратегических инициатив выяснили отношение жителей Ярославля к алкоголю.



Среди молодёжи в Ярославле популярно пиво, а у пенсионеров — водка

Удивительно, но чуть больше трети опрошенных ярославцев (35%) считают, что алкоголь может быть не только безвредным, но более того, полезным для здоровья. С этим утверждением чаще соглашаются мужчины, нежели женщины.



— Ярославцы назвали следующие «обстоятельства», при которых употребление алкоголя может положительно влиять на здоровье человека: заболевание (10% опрошенных), стресс (5%), переохлаждение (2%), — рассказали в ИРСИ. — В большей степени ярославцы считают, что употребление алкогольных напитков благотворно скажется на здоровье человека в случае лечения или профилактики различных болезней. Например, люди говорили о пользе алкоголя при простуде, лечении болезней желудка, онкологии, низком гемоглобине в крови, приступе бронхиальной астмы, сердечных приступах и после хирургического вмешательства.



Так, каждый десятый опрошенный житель Ярославля (8%) считает, что 100–200 мл вина оказывает положительное воздействие на здоровье человека. Другие мнения: до 50 г и до 100 г крепкого алкоголя (водка, коньяк, виски и др.) может пойти на пользу здоровью человека. Подобным образом ответили 4% и 2% респондентов соответственно. Также 2% опрошенных уверены в пользе употребления водки до 200 г.



Практически все опрошенные ярославцы (95%) считают, что у них нет проблем, связанных с употреблением алкогольных напитков. Однако всё-таки 5% участников исследования признались, что иногда чрезмерно употребляют алкогольные напитки. Как и предполагалось, чаще всего чрезмерно употребляют спиртное мужчины (67% против 33%). По возрасту получилось следующее распределение: до 35 лет — 11%, от 35 до 59 лет — 72%, от 60 лет и старше — 17%.



— Вызывает беспокойство факт, что каждый шестой респондент (17%) признался, что имеет серьезные проблемы с употреблением алкоголя в семье, и это явилось причиной возникновения заболеваний, — волнуются специалисты ИРСИ. — Чаще всего респонденты, живущие в Заволжском районе, указывали на наличие в их семьях родственников, злоупотребляющих алкогольными напитками. Однако полученные данные не свидетельствуют о том, что именно в данном районе эта проблема стоит наиболее остро. По остальным районам города доля респондентов, подтверждающих наличие в семье людей, злоупотребляющих алкоголем, чуть ниже, но сопоставима с Заволжским районом.



Необходимо учитывать, что, отвечая на данный вопрос, люди могли быть недостаточно откровенны, а также не уточнялся район проживания того члена семьи, который имеет проблемы с алкоголем. Кроме того, больше трети респондентов (39%) лично имели проблемы с алкоголем и сталкивались с ситуацией возникновения болезни: в основном это были мужчины среднего возраста (от 35 до 59 лет).



Кстати, готовьтесь, в августе в России подорожает водка. Мы уже писали, на что ещё придётся раскошелиться.

