В Рыбинске полыхает торговый центр: жуткие кадры с места ЧП
31 июля 2018 23:28
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В Рыбинске прямо сейчас полыхает торговый центр «Пассаж». Огонь разгорелся около девяти вечера. Сейчас пожарные до сих пор не могут справиться с ним.
— В 9 уже открытый огонь был на крыше, перекрытия деревянные, тушить будут долго, — пишет в соцсетях очевидец Антон Стрельцов.
По словам людей, живущих напротив, зевак собралось столько, что спецслужбы не могут нормально подъехать к зданию.
— Зачем там столько зевак собралось? Всё начало улицы Чкалова машинами заставили, спецслужбам не подъехать, — рассказывает Сергей Трусков.
Сейчас пламя бушует на верхних этажах. Мы уточняем информацию у МЧС.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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