С огнём борются пожарные
С огнём борются пожарные

В Рыбинске прямо сейчас полыхает торговый центр «Пассаж». Огонь разгорелся около девяти вечера. Сейчас пожарные до сих пор не могут справиться с ним.

Огонь видно со всех концов города
Огонь видно со всех концов города

— В 9 уже открытый огонь был на крыше, перекрытия деревянные, тушить будут долго, — пишет в соцсетях очевидец Антон Стрельцов.

По словам людей, живущих напротив, зевак собралось столько, что спецслужбы не могут нормально подъехать к зданию.

Огонь бушует на верхних этажах
Огонь бушует на верхних этажах

— Зачем там столько зевак собралось? Всё начало улицы Чкалова машинами заставили, спецслужбам не подъехать, — рассказывает Сергей Трусков.

Пожар начался около 21:00
Пожар начался около 21:00
Рядом много зевак
Рядом много зевак

Сейчас пламя бушует на верхних этажах. Мы уточняем информацию у МЧС.