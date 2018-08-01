С огнём борются пожарные

В Рыбинске прямо сейчас полыхает торговый центр «Пассаж». Огонь разгорелся около девяти вечера. Сейчас пожарные до сих пор не могут справиться с ним.



Огонь видно со всех концов города

— В 9 уже открытый огонь был на крыше, перекрытия деревянные, тушить будут долго, — пишет в соцсетях очевидец Антон Стрельцов.



По словам людей, живущих напротив, зевак собралось столько, что спецслужбы не могут нормально подъехать к зданию.



Огонь бушует на верхних этажах

— Зачем там столько зевак собралось? Всё начало улицы Чкалова машинами заставили, спецслужбам не подъехать, — рассказывает Сергей Трусков.



Пожар начался около 21:00

Рядом много зевак

Сейчас пламя бушует на верхних этажах. Мы уточняем информацию у МЧС.

