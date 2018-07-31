Сотрудники водоканала пытаются установить причину провала

Сегодня в центре Ярославля на улице Советской образовалась большая глубокая яма. Асфальт провалился на проезжей части улицы Советской напротив «Дома моды». Дыра в дороге образовалась размером с крышку люка.

Дыра в дороге появилась на улице Советской

— Сейчас на месте работают сотрудники водоканала, — рассказала фотограф 76.ru

Причина провала пока непонятна.

Недавно большой провал образовался на пересечении улиц Свободы и Чайковского.

