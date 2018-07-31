Ну и дыра: в центре Ярославля на дороге провалился асфальт
31 июля 2018 15:59
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Сегодня в центре Ярославля на улице Советской образовалась большая глубокая яма. Асфальт провалился на проезжей части улицы Советской напротив «Дома моды». Дыра в дороге образовалась размером с крышку люка.
— Сейчас на месте работают сотрудники водоканала, — рассказала фотограф 76.ru
Причина провала пока непонятна.
Недавно большой провал образовался на пересечении улиц Свободы и Чайковского.
Фото: Александра Савельева
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