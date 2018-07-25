Выгребли невероятное количество вещей

Немного поработать грузчиками пришлось сегодня спасателям Центра гражданской защиты Ярославля.

Выехали на необычный вызов. Спасать пришлось мужчину 80 лет. Соседи распереживались — что-то ни слуху ни духу о дедушке. Точно знали, что тот у себя в квартире. Но попасть к нему не могли — пенсионер забаррикадировался. В коридоре стоял специфический запах. Дверь замуровал всем, что притащил с помойки. А притащил много всего. Когда спасатели приехали, им пришлось, вскрыв дверь, вытаскивать весь хлам в коридор.

— Первыми из квартиры были вынесены старые лыжи. Потом пошли стулья, стекла, мебель, полочки для холодильника, чьи-то старые фотографии, книги и бесчисленное количество пакетов с вещами, — рассказали в центре гражданской защиты.

Через десять минут внутрь квартиры попасть все же смогли. Хозяин визиту был явно не рад. Дедушка сидел в маске.

Непрошеным гостям дед был не рад

И пришедшим спасателям заявил:

— Вы кто? Как вы здесь оказались?

Очевидно, был уже не в своем уме... Спасатели вызвали медиков.

Очевидно, у пенсионера начались возрастные изменения. Такая чрезмерная страсть к захламлению дома обычно считается признаком деменции у стариков.