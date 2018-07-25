Мэр охотно позировал перед камерой

Владимир Слепцов расплатился со школьниками пиццей и «Колой» за то, что те прибрались в Ленинском районе Ярославля. Несколько ребят вызвались добровольцами, чтобы убрать мусор. Такой хороший поступок не оставил без внимания мэр города. Он пришёл поговорить со школьниками и посмотреть на результат их труда. А после этого предложил заказать всем пиццу. Ребята, конечно, не отказались.



— Поработали, можно и поесть. Спасибо большое мэру за пиццу и общение, — сказал школьник Алексей Герасимчук.



Пиццу всем!

Напоследок мэр сделал с ребятами коллективное селфи.

