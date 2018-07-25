Владимир Слепцов расплатился со школьниками пиццей за то, что они прибрались в городе
25 июля 2018 09:24
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Владимир Слепцов расплатился со школьниками пиццей и «Колой» за то, что те прибрались в Ленинском районе Ярославля. Несколько ребят вызвались добровольцами, чтобы убрать мусор. Такой хороший поступок не оставил без внимания мэр города. Он пришёл поговорить со школьниками и посмотреть на результат их труда. А после этого предложил заказать всем пиццу. Ребята, конечно, не отказались.
— Поработали, можно и поесть. Спасибо большое мэру за пиццу и общение, — сказал школьник Алексей Герасимчук.
Напоследок мэр сделал с ребятами коллективное селфи.
Фото: Алексей Герасимчук
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