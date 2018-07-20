Женщина разбилась в ночь на 14 июля

В Ярославле на квадроцикле насмерть разбилась молодая женщина. 32-летняя Ольга погибла в ночь на 14 июля на Резинотехнике.

— Женщина на квадроцикле съехала в кювет, перевернулась и погибла, — рассказал источник 76.ru.



Спустя день после трагедии на месте аварии появились цветы и венки с надписью «Любимой и единственной Оленьке от Данилы»



Сейчас родственники погибшей женщины ищут очевидцев ДТП. Пока они не хотят говорить об этой аварии: слишком мало времени прошло. Кроме того, по их словам, само ДТП очень неоднозначное, и в нём замешан непростой человек — в погонах.



Цветы появились сразу после ДТП

Сейчас выясняются все обстоятельства ГИБДД. Местные жители рассказали нам, что в прошлые выходные слышали, как кто-то рядом катается на квадроциклах и громко кричит.

