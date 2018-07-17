Ярославские красавицы хвастаются аппетитными фигурами

Паритесь в офисе? Задыхаетесь от жары? Мы предлагаем вам немного расслабиться и посмотреть на аппетитные попки ярославских красавиц. Они уже успели похвастаться сексуальными фигурами и яркими купальниками.



Смотрите на самых красивых девушек Ярославля в нашей подборке.

У очаровательной Натальи сногсшибательная фигура. Идеальный пресс, длинные ноги, красивая грудь. Поэтому Наталья всегда себя уверенно чувствует на пляже.

Публикация от ɴᴀᴛᴀʟʏ (@mokrusha_) 23 Июн 2018 в 3:12 PDT

У красотки Анны Завалиной аппетитные формы. Мужчины сворачивают головы, увидев её. Девушка расслабляется на пляже и у бассейна в мини-бикини.

Публикация от Анютка Завалина (@annet_zav) 5 Июл 2018 в 11:42 PDT

Публикация от Анютка Завалина (@annet_zav) 4 Июл 2018 в 8:04 PDT

Милашка Анастасия Клюшина сейчас греется на пляжах Турции. В Ярославль она вернётся настоящей шоколадкой.

Публикация от Анастасия Клюшина🦋 (@anasta_syaa) 16 Июл 2018 в 9:50 PDT

На вид Аня такая нежная и хрупкая. Даже не догадаешься, что она ещё занимается боксом.

Публикация от Аня Григорьева (@anka_grigorianka) 16 Июл 2018 в 4:27 PDT

Красавица Божена щеголяет на пляже в вязанном купальнике собственной работы.

Публикация от ШАПКА 🔆 СВИТЕР 🔆 КАРДИГАН (@bojena_knit) 16 Июл 2018 в 12:09 PDT

У Галины Софиевой настолько идеальное тело, что она может себе позволить сфотографироваться полуобнажённой прямо в поле.

Публикация от СОФИЕВА ВЕЩАЕТ ⚡️ (@galina_sophy) 5 Июл 2018 в 11:30 PDT

Миниатюрная Татьяна в ярком купальнике сразу притягивает взгляды всех отдыхающих.

Публикация от Танюшка (@tanechka1305) 2 Июл 2018 в 8:37 PDT

Кто из девушек понравился вам больше всех? Нам кажется, они все хороши.