Мужчина пропал в 8 вечера

В Рыбинске при загадочных обстоятельствах пропал 44-летний мужчина.



Как нам стало известно, вчера Игорь Олейник отдыхал на Заволжском пляже вместе с женой и друзьями. В 20:00 он пошёл прогуляться вдоль берега и не вернулся.



— Мужчина пошёл по направлению к Слипу, — рассказали нам волонтёры «ЯрСпаса».



Приметы Игоря: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие русые, глаза голубые. На левом бедре большая родинка. Игорь был одет в цветные плавки.



Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, позвоните в полицию по телефону «02» или на горячую линию «ЯрСпаса» по телефону: 8-910-964-08-38.

