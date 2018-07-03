Обвинение требует посадить экс-мэра Переславля на два года
3 июля 2018 20:57
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Переславль, суд, мэр
Сегодня в Заволжском районном суде закончилось рассмотрение дела бывшего главы Переславля-Залесского. Дениса Кошурникова обвиняют в том, что он незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что является превышением должностных полномочий.
Обвинение запросило в качестве приговора два года лишения свободы.
— Два года Денис Кошурников должен провести в колонии общего режима, — уточнил прокурор.
Онлайн-трансляция из зала суда.
Экс-мэр Переславля вину свою признал. Сегодня он выступил в суде с последним словом.
Приговор бывшему мэру Переславля начнут оглашать 12 июля.
Фото: Михаил Контуев
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