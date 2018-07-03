Денис Кошурников признал свою вину

Сегодня в Заволжском районном суде закончилось рассмотрение дела бывшего главы Переславля-Залесского. Дениса Кошурникова обвиняют в том, что он незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что является превышением должностных полномочий.



Обвинение запросило в качестве приговора два года лишения свободы.



— Два года Денис Кошурников должен провести в колонии общего режима, — уточнил прокурор.



Онлайн-трансляция из зала суда.



Экс-мэр Переславля вину свою признал. Сегодня он выступил в суде с последним словом.



Приговор бывшему мэру Переславля начнут оглашать 12 июля.