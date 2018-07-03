Кошурников попросил суд о справедливом приговоре

Сегодня в Заволжском районном суде бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, который проходит по делу о миллиардном хищении, выступил с последним словом.

Публикуем полную стенограмму:

— За полтора года, пока шло следствие и судебные разбирательства, со мной были близкие, семья, друзья и коллеги. Хочу поблагодарить, что всё это время они были со мной. Из полутора тысяч контактов, которые были в моей записной книжке, у меня осталось только тридцать. Зато таких людей, с которыми можно в разведку пойти. Нести наказание я буду до конца жизни за то, что не смог проводить в последний путь своего отца, который воспитал меня и вырастил патриотом, как и он сам. Какое бы решение не принял суд, я буду любить свой край и делать всё, чтобы он процветал. Надеюсь, что этот судебный прецедент восстановит законодательный коллапс, который сложился.

В конце выступления Кошурников обратился к суду и попросил вынести справедливый приговор. Вердикт вынесут 12 июля.

Онлайн-трансляция из зала суда.

Кошурников проходит по сложному делу. Следствие считает, что Денис Кошурников незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что являлось превышением его полномочий.

Все подробности этой запутанной финансовой истории — в нашем материале.