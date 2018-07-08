В Рыбинском районе избили известного в Ярославле врача-анестезиолога Владимира Маценко. 64-летнему доктору самому понадобилась помощь врачей после того, как на него накинулись соседи по даче.

Доктора Владимира Маценко избили соседи

Владимир Маценко имеет фермерское хозяйство в Рыбинском районе, где разводит коров, гусей и коз.

— Соседу по деревне – дачнику из Рыбинска фермер стал мешать. Претензии дачника сводились к мелочам – то коровы мычат, то навозом пахнет. А утром 1 июля дачника вывел из себя шум работающего трактора – в 8 утра на этом тракторе фермеру привезли пресс-подборщик для заготовки сена, — рассказала в Facebook журналист Елена Батуева. — В этот момент с криками «Заглуши трактор! Дети спят!» - дачник, у которого нет детей вообще, забежал во двор Владимира Николаевича и набросился на него, начав с ударов в голову. Вскоре к нему присоединился второй сосед.



Пока один мужчина держал доктора, второй избивал его, нанося жестокие удары по лицу и голове. 70-летний тракторист, увидев происходящее, отцепил прицеп и уехал. После случившегося доктор не сразу обратился в больницу. Однако с каждым днём ему становилось хуже, и Владимир Маценко приехал в травмпункт больницы имени Соловьева, откуда его увезли в реанимацию. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы лица и тела, а также повреждённые зубы.

Врачи из травмпункта сообщили о происшествии в полицию, но пока информации о продвижении дела нет. Владимир Маценко планирует сам обратиться к правоохранителям, чтобы разобраться с буйными соседями.

Владимир Маценко работает врачом-анестезиологом в ярославской областной больницы. Стаж его работы - 41 год.

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