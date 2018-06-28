Алиментщик напал на судебного пристава и бросил его через бедро
Алиментщик напал на судебного пристава прямо в помещении отдела службы. Мужчина хотел попасть в кабинет пристава-исполнителя. Его остановил сотрудник по обеспечению установленного порядка деятельности судов и сказал, что по пятницам приёма нет.
— Мужчина все равно попытался пройти, но пристав преградил ему дорогу, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Алиментщик повел себя неадекватно.
Мужчина набросился на пристава, схватил его, приподнял и попытался бросить через бедро. Пристав ударился бедром о пол. Утихомиривать разбушевавшегося должника пришлось вместе с полицейскими.
Пристав обратился в травмпункт, где ему зафиксировали полученные травмы. Материалы по делу передали в отдел полиции Кировского и Ленинского районов.
Вчера суд огласил приговор ярославцу, избившему таксиста.