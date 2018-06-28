Теперь алиментщиком займётся ещё и полиция

Алиментщик напал на судебного пристава прямо в помещении отдела службы. Мужчина хотел попасть в кабинет пристава-исполнителя. Его остановил сотрудник по обеспечению установленного порядка деятельности судов и сказал, что по пятницам приёма нет.

— Мужчина все равно попытался пройти, но пристав преградил ему дорогу, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Алиментщик повел себя неадекватно.

Мужчина набросился на пристава, схватил его, приподнял и попытался бросить через бедро. Пристав ударился бедром о пол. Утихомиривать разбушевавшегося должника пришлось вместе с полицейскими.

Пристав обратился в травмпункт, где ему зафиксировали полученные травмы. Материалы по делу передали в отдел полиции Кировского и Ленинского районов.



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