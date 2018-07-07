Жители Рыбинска покатались по лужам на матрасе

Прошедшие на этой неделе ливни затопили улицы Рыбинска. Жители города решили подойти к этому с юмором и устроили в одном из дворов аквапарк. Свои катания на надувном матрасе они сняли на видео.



Первым попытался прокатиться по водной корке мужчина, но оказался тяжеловат. Лужи уже подохли, и матрас цеплял дно стихийного водоёма. А вот у девушки всё получилось гораздо удачнее — за верёвку её прокатили по луже с ветерком.



Ролик разместили в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте», где его поддержали жители города.



— Молодцы! Подняли настроение и нам, и себе! — написала Юлия Лебедева.



— Угарают люди! И смешно, и грустно одновременно, — прокомментировала видео Анастасия Самохина.



Жители Рыбинска, кажется, из любой проблемы готовы сделать развлечение. Зимой на затопленной набережной устроили каток.

