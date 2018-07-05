Грабитель заставил сотрудницу банка отключить сигнализацию

Ограбление ярославского отделения «Росгосстрах Банка» на улице Комсомольской видели люди, которые утром шли на работу. Но не многие сразу поняли, что происходит что-то неладное, когда грабитель вышел из офиса.



— Уже потом стало понятно, когда сюда приехала полиция, — рассказали очевидцы. — Было много людей в касках на голове и с автоматами в руках. Но преступник уже успел скрыться.



Кроме того, сотрудники офисов, соседствующих с банком, поговаривают, что это была не первая попытка ограбления. Какое-то время назад сюда уже являлся преступник с ножом и угрожал сотруднице банка. Но тогда всё обошлось, а вот на этот раз, к сожалению, нет.



А дело было так — рано утром сотрудница пришла открывать офис, грабитель напал сзади, завёл её внутрь и заставил отключить систему сигнализацию. После этого он забрал миллион рублей и скрылся. Сейчас филиал банка закрыт.



Ранее в Ярославле дерзко ограбили автосалон «Ниссан» на проспекте Фрунзе. Туда преступник заявился под видом инкассатора.

