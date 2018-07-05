Грабитель заставил сотрудницу банка отключить сигнализацию
Грабитель заставил сотрудницу банка отключить сигнализацию

Ограбление ярославского отделения «Росгосстрах Банка» на улице Комсомольской видели люди, которые утром шли на работу. Но не многие сразу поняли, что происходит что-то неладное, когда грабитель вышел из офиса.

— Уже потом стало понятно, когда сюда приехала полиция, — рассказали очевидцы. — Было много людей в касках на голове и с автоматами в руках. Но преступник уже успел скрыться.

Кроме того, сотрудники офисов, соседствующих с банком, поговаривают, что это была не первая попытка ограбления. Какое-то время назад сюда уже являлся преступник с ножом и угрожал сотруднице банка. Но тогда всё обошлось, а вот на этот раз, к сожалению, нет.

А дело было так — рано утром сотрудница пришла открывать офис, грабитель напал сзади, завёл её внутрь и заставил отключить систему сигнализацию. После этого он забрал миллион рублей и скрылся. Сейчас филиал банка закрыт.

Ранее в Ярославле дерзко ограбили автосалон «Ниссан» на проспекте Фрунзе. Туда преступник заявился под видом инкассатора.