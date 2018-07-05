Машины столкнулись рано утром

Сегодня рано утром на Юго-Западной окружной дороге произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21093 и УАЗ.



Авария собрала огромную пробку. Очевидцы ДТП сообщили, что в аварии есть погибшие.



— Он сидел на пассажирском сиденье в «девятке», — рассказал очевидец Андрей Засимов.



Но, как нам стало известно, обошлось без жертв. В аварии пострадал 63-летний водитель «девятки». Его увезли в больницу.

