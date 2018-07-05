Лоб в лоб на мокрой дороге: на окружной в Ярославле произошло серьёзное ДТП
5 июля 2018 11:47
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Сегодня рано утром на Юго-Западной окружной дороге произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21093 и УАЗ.
Авария собрала огромную пробку. Очевидцы ДТП сообщили, что в аварии есть погибшие.
— Он сидел на пассажирском сиденье в «девятке», — рассказал очевидец Андрей Засимов.
Но, как нам стало известно, обошлось без жертв. В аварии пострадал 63-летний водитель «девятки». Его увезли в больницу.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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