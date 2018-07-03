Мы уже привыкли к восторженным отзывам иностранцев о церквях Ярославля, красивой Стрелке и величественном театре имени Фёдора Волкова. Однако не все иностранцы остаются в восторге после прогулки по Ярославлю. Житель Бельгии, приехав в город как турист, раскритиковал наш город.

Центральные улицы в машинах удивили иностранца  
Центральные улицы в машинах удивили иностранца  

Об этом он рассказал своему ярославскому другу, который опубликовал отзыв бельгийца в соцсетях. 

— Недавно приезжал в Ярославль мой хороший знакомый. Он много работает за границей, но очень любит, как и я, путешествовать по России. Естественно, для прогулки выбрали велосипед. По маршруту показывал, рассказывал об истории, архитектуре, людях Ярославля. Друг мой, человек пытливый, много задавал вопросов, — делится Евгений Уланов. —  Мы с ним спорили, соглашались, восхищались увиденным. Но меня давно мучает вопрос, так ли хорош наш Ярославль глазами туриста? Я попросил его фотографировать то, что он увидит неприглядного для глаза опытного человека, неравнодушного к культуре, истории, архитектуре. И вот, что он увидел. Конечно, это малая часть фотографий, не хочется огорчать себя и других, лучше оставаться в неведении.

Закрытая и разрушающаяся беседка прямо на Волжской набережной бросилась в глаза
Закрытая и разрушающаяся беседка прямо на Волжской набережной бросилась в глаза

В объектив туриста попала набережная и центральные улицы. 

— Смотровая площадка на Волге напротив художественного музея закрыта, здесь установлены сувенирные ларьки, напоминающие туалет. Из них больше половины закрыты, — передаёт впечатления своего друга Евгений.  

Перекрытая смотровая площадка и ларьки-туалеты 
Перекрытая смотровая площадка и ларьки-туалеты 

Не оценил турист палатки мэра и на Комсомольской улице за Ротондой. Где одновременно разбита дорога, расписаны граффити стены, работают ларьки с хот-догами, но не работают сувенирные лавки. Житель Бельгии также остался поражён запаркованностью центральных улиц, например, Нахимсона. Где люди отдыхают в уличных кафе буквально в метре от паркующихся автомобилей. 

Неухоженная зона у Ротонды 
Неухоженная зона у Ротонды 
Пустующие специализированные ларьки 
Пустующие специализированные ларьки 

В мае Ярославскую область назвали самой популярной у туристов в России.