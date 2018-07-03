Мы уже привыкли к восторженным отзывам иностранцев о церквях Ярославля, красивой Стрелке и величественном театре имени Фёдора Волкова. Однако не все иностранцы остаются в восторге после прогулки по Ярославлю. Житель Бельгии, приехав в город как турист, раскритиковал наш город.

Центральные улицы в машинах удивили иностранца

Об этом он рассказал своему ярославскому другу, который опубликовал отзыв бельгийца в соцсетях.

— Недавно приезжал в Ярославль мой хороший знакомый. Он много работает за границей, но очень любит, как и я, путешествовать по России. Естественно, для прогулки выбрали велосипед. По маршруту показывал, рассказывал об истории, архитектуре, людях Ярославля. Друг мой, человек пытливый, много задавал вопросов, — делится Евгений Уланов. — Мы с ним спорили, соглашались, восхищались увиденным. Но меня давно мучает вопрос, так ли хорош наш Ярославль глазами туриста? Я попросил его фотографировать то, что он увидит неприглядного для глаза опытного человека, неравнодушного к культуре, истории, архитектуре. И вот, что он увидел. Конечно, это малая часть фотографий, не хочется огорчать себя и других, лучше оставаться в неведении.



Закрытая и разрушающаяся беседка прямо на Волжской набережной бросилась в глаза

В объектив туриста попала набережная и центральные улицы.

— Смотровая площадка на Волге напротив художественного музея закрыта, здесь установлены сувенирные ларьки, напоминающие туалет. Из них больше половины закрыты, — передаёт впечатления своего друга Евгений.



Перекрытая смотровая площадка и ларьки-туалеты

Не оценил турист палатки мэра и на Комсомольской улице за Ротондой. Где одновременно разбита дорога, расписаны граффити стены, работают ларьки с хот-догами, но не работают сувенирные лавки. Житель Бельгии также остался поражён запаркованностью центральных улиц, например, Нахимсона. Где люди отдыхают в уличных кафе буквально в метре от паркующихся автомобилей.

Неухоженная зона у Ротонды

Пустующие специализированные ларьки

В мае Ярославскую область назвали самой популярной у туристов в России.