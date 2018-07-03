Приставам пришлось побегать за мужчиной

Ярославские судебные приставы провели целую спецоперацию, чтобы отправить на принудительное лечение мужчину, больного туберкулёзом.



У ярославца была открытая форма опасной болезни. И ему предписано было госпитализироваться, но в больницу он не хотел.

— Приставы неоднократно выезжали домой к больному, но дверь никто не открывал, — рассказали в службе.

И тогда мужчину объявили розыск. Выяснили, где живёт, и проследили: из дома он выходит вечером или ночью. А дверь никому не открывает. И все же такой ночной режим нельзя назвать безопасным.

— Сотрудники медицинского учреждения и судебные приставы выехали к должнику и доставили его в Областную туберкулезную больницу, — рассказали в ярославской службе судебных приставов.