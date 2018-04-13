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В Ярославле из больницы сбежал больной туберкулёзом
13 апреля 2018 12:48
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В Ярославле объявили в розыск больного туберкулёзом мужчину, который сбежал из больницы.
34-летний ярославец на принудительное лечение пришёл сам. Но, недолго пролежав в стационаре, мужчина сбежал из него.
— В настоящее время приставы объявили мужчину в розыск. У родственников и по месту жительства он не появлялся, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области.
Мужчина прописан в Ленинском районе на улице Добрынина. Его заболевание опасно для окружающих.
Это уже не первый случай, когда по Ярославлю бегает туберкулёзный больной. В прошлый раз его удалось быстро поймать.
Фото: Александра Савельева
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