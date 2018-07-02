В Брагино дерево упало на иномарку

В выходные в Ярославле бушевала стихия: гремела гроза, лил проливной дождь и дул мощный ветер. В городе в это время рухнули несколько деревьев.



Одно упало в Брагино. Мало того, что оно повалилось прямо на легковушку, так ещё и перегородило дорогу. Большая липовая ветка упала и в центре города — на верхнем ярусе Которосльной набережной в районе стадиона «Спартаковец». А во дворе на пересечении улиц Володарского и Салтыкова-Щедрина дерево упало на детский городок.



Сообщения о рухнувших деревьях приходили из разных районов города

— К счастью, никто из людей во время стихии не пострадал, — рассказали спасатели «Центра гражданской защиты».



Падали деревья и в других местах. Мы вчера уже сообщали об этом в публикации о том, что во время грозы в Ярославле молния ударила в многоэтажку. А ещё мы рассказывали, как в субботу в Ярославской области ветром сдуло дом, разбросало заборы и повалило деревья.

