В окно страшно было смотреть

Молния сверкала так, что можно было ослепнуть, а гром гремел так, что можно было оглохнуть. 1 июля на Ярославскую область обрушилась сильная гроза: сильный ливень залил все улицы, ветер повалил деревья, а самое страшное — молния ударила в жилой дом в Брагино. Ярославцы, снимавшие грозу на мобильный телефон, стали свидетелями этой картины.



На Волжской набережной ураган повалил деревья. К счастью, ни люди, ни машины не пострадали.



Ветер повалил дерево

А вот другим автовладельцам повезло меньше: дерево свалилось прямо на машину.

Дерево упало на машину

— У нас во дворе дерево на машины рухнуло и провода оборвало. Непонятно, сильно или нет пострадала машина. Не подобраться, и фонари не горят. Хозяева авто во все инстанции позвонили, и, как всегда тишина, никто не едет, — сообщает Алексей Сибиряков.



Вид с колеса обозрения

Молнии сверкали каждую минуту

Подробности о пострадавших после грозы мы уточняем у ярославских спасателей.

