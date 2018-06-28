Пожар произошел на втором этаже

Стали известны подробности страшного пожара на улице Свердлова, который случился сегодня вечером. Женщина, живущая в комнате по соседству со сгоревшей, рассказала, как всё произошло.

— Я вышла в коридор, как на меня выбежал мужчина из соседней двери. Он полыхал, как факел. Весь был в огне и мычал. Я плеснула на него ведро воды и бросилась прочь. У меня вся куртка закоптилась. А уж там в моей комнате и вовсе черным-черно, — рассказала пожилая женщина, представившаяся Зинаидой.



Некоторое время жильцы дома стояли во дворе со своими пожитками. Кто-то успел рассовать вещи по пакетам, кто-то — схватить только паспорт. Та самая Зинаида выскочила, взяв только мобильный телефон.

Пожар вспыхнул около семи часов вечера. Погиб один человек, ещё трое, по предварительной информации, пострадали.

Людей оперативно распределили по общежитиям (тех, кто согласился. — Прим. авт.). Некоторые решили пойти к родственникам. Один мужчина не захотел никуда уходить — решил остаться и ждать, когда утром придут эксперты, вынесут решение о состоянии дома и разрешат вернуться в квартиры.

Трудности возникли только с эвакуацией бабушки с первого этажа. Она не ходит и плохо слышит. Сына, который приезжает и за ней ухаживает, у нее сегодня не было. Сотрудники полиции и медики еле уговорили бабушку на госпитализацию. В итоге погрузили на носилки и увезли на скорой.

А во дворе тем временем оставшиеся жильцы принялись обсуждать причины пожара. Комната (дом старый двухэтажный, коридорного типа, похож на малосемейку или общежитие. — Прим. авт.), как выяснилось, была съемной, здесь жила пара.

— Поначалу-то приличные были, на работу ходили, а в последние пару недель в запой ушли, — говорят соседи. — Пригласили в гости друга, да хозяин комнаты приревновал жену к гостю.

Предполагают, что мужчину, пришедшего в гости, облили спиртом и подожгли.