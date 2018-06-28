Жильцы дома стоят на улице

Сегодня около 19 часов на улице Свердлова в доме 83 в квартире на втором этаже вспыхнул пожар. В огне погиб мужчина. Женщину вынесли из дома на носилках, она надышалась угарным газом.

Людей из дома эвакуировали, сейчас почти все жильцы стоят на улице. Выбегали с вещами, которые успели схватить. Один мужчина успел вынести своего кролика Пузю.

— Загоревшаяся квартира была съёмной, — рассказали жители дома. — Жили там вроде пьющие.

При пожаре пострадали три человека

На месте работают спецслужбы: пожарные и полиция. Сварщики сделали на двери в подъезд замок, чтобы закрыть вход в дом. Внутрь жильцов не пускают. Администрация пытается временно расселить людей.

Уйти могут не все. Лежачая бабушка, которая живёт на первом этаже, долго отказывалась покидать квартиру, но её уговорили на госпитализацию



Лежачую пенсионерку госпитализировали

Люди стоят во дворе и отказываются уходить, пока не будет понятно, что делать с оставшимися в квартирах вещами. Один из мужчин не успел взять с собой необходимые ему лекарства.

Корреспондент 76.ru сейчас работает на месте происшествия, следите за обновлениями.

Жилец дома успел забрать с собой кролика Пузю

Сварщики установили на дверь в подъезд замок

Пожар вспыхнул на втором этаже