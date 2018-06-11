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Ярославские пенсионеры доказали всей России свою компьютерную грамотность

11 июня 2018 19:32
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Интернет, Ярославль

В Пятигорске завершился 8-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Первое место заняли хозяева турнира — команда Ставропольского края. Серебряные награды достались сборной Кировской области, бронза — у команды из Ярославской области.

— Финалисты состязались в мастерстве составления виртуальных презентаций, владении «Яндексом», ориентировании на порталах Пенсионного фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ, — рассказали в пенсионном фонде. — В целом планка соревнований растет каждый год. Если участникам первых чемпионатов достаточно было уметь пользоваться поисковиками и записываться к врачу по интернету, то в Пятигорске начинающие и опытные пользователи продемонстрировали виртуозное обращение с новыми сервисами и технологиями, облегчающими повседневную жизнь.

Рост компьютерной грамотности среди пенсионеров подтверждает и Росстат: возраст каждого четвертого пользователя интернета сегодня уже составляет больше 50 лет. Вполне закономерно, что онлайн-сервисы госуслуг высоко востребованы.

Михаил Контуев
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Фото: ПФРФ
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