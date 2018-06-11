Ярославские пенсионеры доказали всей России свою компьютерную грамотность

Ярославские пенсионеры — в числе лучших

В Пятигорске завершился 8-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Первое место заняли хозяева турнира — команда Ставропольского края. Серебряные награды достались сборной Кировской области, бронза — у команды из Ярославской области.

— Финалисты состязались в мастерстве составления виртуальных презентаций, владении «Яндексом», ориентировании на порталах Пенсионного фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ, — рассказали в пенсионном фонде. — В целом планка соревнований растет каждый год. Если участникам первых чемпионатов достаточно было уметь пользоваться поисковиками и записываться к врачу по интернету, то в Пятигорске начинающие и опытные пользователи продемонстрировали виртуозное обращение с новыми сервисами и технологиями, облегчающими повседневную жизнь.

Рост компьютерной грамотности среди пенсионеров подтверждает и Росстат: возраст каждого четвертого пользователя интернета сегодня уже составляет больше 50 лет. Вполне закономерно, что онлайн-сервисы госуслуг высоко востребованы.