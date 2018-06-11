|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославские пенсионеры доказали всей России свою компьютерную грамотность
11 июня 2018 19:32
558 0
В Пятигорске завершился 8-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Первое место заняли хозяева турнира — команда Ставропольского края. Серебряные награды достались сборной Кировской области, бронза — у команды из Ярославской области.
— Финалисты состязались в мастерстве составления виртуальных презентаций, владении «Яндексом», ориентировании на порталах Пенсионного фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ, — рассказали в пенсионном фонде. — В целом планка соревнований растет каждый год. Если участникам первых чемпионатов достаточно было уметь пользоваться поисковиками и записываться к врачу по интернету, то в Пятигорске начинающие и опытные пользователи продемонстрировали виртуозное обращение с новыми сервисами и технологиями, облегчающими повседневную жизнь.
Рост компьютерной грамотности среди пенсионеров подтверждает и Росстат: возраст каждого четвертого пользователя интернета сегодня уже составляет больше 50 лет. Вполне закономерно, что онлайн-сервисы госуслуг высоко востребованы.
Фото: ПФРФ
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Сань, вот ты мне объясни,... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров