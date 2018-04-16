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Расставили с нарушениями: прокуратура заставит мэра Ярославля убрать бин-боксы
16 апреля 2018 12:59
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Мэру Ярославля придётся ответить за затею с бин-боксами.
Прокуратура вынесла представление в адрес градоначальника, потребовав устранить массу нарушений, которые повлекли за собой эти урны.
— Установлено, что конструкции размещены на земельных участках, распоряжение которыми мэрия города осуществляет без оформления в установленном порядке разрешительных документов, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Кроме того, большинство рекламных конструкций установлены с нарушением законодательства о рекламе, поскольку собственник не получал соответствующих разрешений на их установку.
Также прокуроры сочли, что близость бин-боксов к краю дорог и на пешеходных переходах не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.
Урны появились в городе прошлым летом и сразу же вызвали массу недовольств. Коммунальщики даже заявляли, что эти бин-боксы мешают чистить тротуары. Позже ярославцы заметили, что и в качестве рекламы использовать урны — очень странная затея. Ведь со стенок бин-боксов начали поздравлять с годовщиной свадьбы и с днём рождения ребёнка. Подарки «с душком» осуждали в соцсетях.
В некоторых районах Ярославля эти урны просто вырывали из земли, ломали и разрисовывали граффити.
Фото: Лев Белков, Подслушано в Ярославле / vk.com
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