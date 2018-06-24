Сексуальные ярославские модели пообещали раздеться на Красной площади, если наша сборная победит
24 июня 2018 13:06
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Две ярославские красотки, шокировавшие своим футбольным видео, решили снова всех удивить и записали видеообращение.
— Мы находимся в Москве, но не на Красной площади, — говорит на видео Лия Максимова. — И в данный момент мы одеты. Но...
—... если наша сборная победит на чемпионате мира по футболу, — подхватывает Анастасия Юрчикова, — то мы обещаем всем, что выйдем на Красную площадь и на Никольскую в том виде, в котором мы были на нашем видео!
Обещание горячее. Ведь на том видео, которое девушки записали перед матчем Египет — Россия, они были топлес. Майки на них были нарисованы в стиле боди-арт.
Фото: Дмитрий Васячкин
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