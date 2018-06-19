Барышни дали голый прогноз

Это вам не скучные аналитические передачи на спортивных каналах! Ярославские девушки знают, что на самом деле мечтают увидеть на футбольном поле мужчины. Знают — и показывают. Две ярославские красотки — блондинка и брюнетка — снялись в коротком ролике с предсказанием итогов сегодняшнего матча Египет — Россия на чемпионате мира по футболу. Провели короткий матч. Только без маек. Маечки на девушках были нарисованы краской.

— Мы решили провести альтернативный матч Россия — Египет в Ярославле. К сожалению, наш город не принимает чемпионат мира, и мы решили таким образом привлечь внимание любителей футбола и болельщиков других команд к Ярославлю. В нашем матче со счетом 2:1 победил Египет. Интересно сбудется ли наш прогноз. Но болеть мы будем за наших парней! — написала одна из актрис в ролике Лия Максимова.

Та самая, что выложила в поддержку нашей сборной откровенные фото.

— Во время съёмок барышни не замёрзли, а наоборот, им было жарковато, — рассказал один из участников проекта Сергей Ефименко. — Каждая девушка пробила друг другу по три пенальти. Получилось 2:1 в пользу Египта, и мы решили так и оставить. Потому что хотели добавить некой перчинки, создать мини-конфликт, чтобы показать,что не стоит недооценивать сборную Египта, которая в отличной форме. Тогда и болельщики нашей сборной будут более активно поддерживать своих футболистов.