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В ледяной воде и без газа: в жилых многоэтажках Ярославля отключили почти всё
19 июня 2018 17:05
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В Ярославле несколько жилых домов оставили без газа. А завтра в дополнение оставят и без горячей воды — плановое отключение.
Жалуются на своё положение жители улицы Автозаводской в Ленинском районе, домов № 93 и № 89. В домах перекрыли газ после проверки газовой службы.
— Первая проверка была 13 июня, и она нарушений не выявила. Приходила вентиляционная служба. Вчера пришли газовики и вырывали провода в квартирах, отключив дом от газа на неопределённый срок, — рассказывает жительница Пятёрки Елена Ушакова. — У нас ещё и горячую воду планово отключат. Будем детей купать в ледяной воде и без газа, похоже.
В управляющей компании Ленинского района ответили, что заключили договор с подрядной организацией, которая прочистит воздушные каналы в доме, но не раньше, чем в конце этой недели. Поэтому десяткам квартир придётся потерпеть временные неудобства.
На днях в центре Ярославля отключили воду из-за аварии, которая затопила грязной рекой улицу Терешковой.
Фото: Елена Ушакова
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