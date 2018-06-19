В ледяной воде и без газа: в жилых многоэтажках Ярославля отключили почти всё

В пятиэтажке остались только свет и холодная вода

В Ярославле несколько жилых домов оставили без газа. А завтра в дополнение оставят и без горячей воды — плановое отключение.

Жалуются на своё положение жители улицы Автозаводской в Ленинском районе, домов № 93 и № 89. В домах перекрыли газ после проверки газовой службы.

— Первая проверка была 13 июня, и она нарушений не выявила. Приходила вентиляционная служба. Вчера пришли газовики и вырывали провода в квартирах, отключив дом от газа на неопределённый срок, — рассказывает жительница Пятёрки Елена Ушакова. — У нас ещё и горячую воду планово отключат. Будем детей купать в ледяной воде и без газа, похоже.

В управляющей компании Ленинского района ответили, что заключили договор с подрядной организацией, которая прочистит воздушные каналы в доме, но не раньше, чем в конце этой недели. Поэтому десяткам квартир придётся потерпеть временные неудобства.

На днях в центре Ярославля отключили воду из-за аварии, которая затопила грязной рекой улицу Терешковой.