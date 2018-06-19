Центр Ярославля снова перекроют от машин

В четверг вечером перекроют подъезды к Вечному огню

21 июня в центре Ярославля частично перекроют движение для автомобилей.

Проезд и парковка будут запрещены с 21 часа в районе Вечного огня, а также на улице Почтовой от дома № 11 до дома № 6 по площади Челюскинцев. Это связано с акцией «Свеча памяти», которая состоится в день 77-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

— По всей стране тысячи людей выйдут на улицы и зажгут вместе с ветеранами «свечи памяти». Приглашаем ярославцев в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны 21 июня к 22:00 к Вечному огню, чтобы зажечь свою свечу в память об ушедших и не вернувшихся с войны, — зовут организаторы акции в Ярославле.

Частые перекрытия центральных улиц города в дни праздников ярославцы назвали маразмом. В минувшие выходные город встал, а водители ругали властей за коллапс, случившийся на дорогах.