|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Центр Ярославля снова перекроют от машин
19 июня 2018 16:29
3 146 9
21 июня в центре Ярославля частично перекроют движение для автомобилей.
Проезд и парковка будут запрещены с 21 часа в районе Вечного огня, а также на улице Почтовой от дома № 11 до дома № 6 по площади Челюскинцев. Это связано с акцией «Свеча памяти», которая состоится в день 77-летия со дня начала Великой Отечественной войны.
— По всей стране тысячи людей выйдут на улицы и зажгут вместе с ветеранами «свечи памяти». Приглашаем ярославцев в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны 21 июня к 22:00 к Вечному огню, чтобы зажечь свою свечу в память об ушедших и не вернувшихся с войны, — зовут организаторы акции в Ярославле.
Частые перекрытия центральных улиц города в дни праздников ярославцы назвали маразмом. В минувшие выходные город встал, а водители ругали властей за коллапс, случившийся на дорогах.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров