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Город

Дубовый пол и огромная плазма: мэр Ярославля решил отгрохать за бюджетный счёт ВИП-комнату для чаепитий

19 июня 2018 14:50
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бюджет, экономика, Ярославль, Владимир Слепцов

Два помещения в мэрии Ярославля закрыли на ремонт. Из одной проходной комнаты сделают угловую кухню с мини-гардеробом. Ещё там поставят кухонные шкафы, холодильник, микроволновку и кофеварку. А в соседней комнате будет переговорная с прямоугольным столом на 12 человек. На стену там повесят огромную плазму. Планируется, что за столом там можно будет попить чаю и покушать.

Ниши, которые служили местом для наград, надо переделать для хранения посуды, — поставили рабочим задачу сотрудники мэрии. — А ещё нужно обновить потолок. Ещё комната должна стать более выразительной за счёт разделения цветовой гаммы на две зоны: верхнюю и нижнюю. Верхняя зона должна быть светло-имбирного цвета и выражена более тёмными зеркалами цвета куркумы, обрамлёнными белым молдингом. Нижняя часть должна соответствовать цвету зеркал. Зоны разделяет более широкий молдинг одинакового цвета с плинтусом.


Ещё мэр Владимир Слепцов захотел, чтобы вся мебель там была в классическом стиле, а стены украшали акварельные фотографии старого и нового Ярославля. А ещё рабочим велено заменить пол — вместо ламината им предстоит уложить паркетную дубовую доску. И ещё нужно повесить точно такие же светильники, как в кабинете у главы города.


В этих помещениях ремонт проводился достаточно недавно, но из-за того, что изменилось предназначение этих комнат, появилась необходимость переделать всё ещё раз, — говорится в документации на проведение работ.

Оборудовать такие комнаты было решено за бюджетный счёт. На ремонт из казны потратят 12,5 миллиона рублей.


Попить чаю во время переговоров или после них мэр Ярославля мог с гостями и раньше. Но в более скромной обстановке. Хотя и не без лоска. Гостевая комната находилась за рабочим кабинетом главы города. Там стоял кофейный столик и мягкие диваны. Холодильник и все чайно-кофейные принадлежности тоже там имелись. А стены украшали картины. Бывший градоначальник Евгений Урлашов любил в этой комнате покурить с гостями кальян.

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Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля, Михаил Контуев
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