Дубовый пол и огромная плазма: мэр Ярославля решил отгрохать за бюджетный счёт ВИП-комнату для чаепитий

От официоза здесь не должно остаться и следа, чтобы люди могли отдохнуть

Два помещения в мэрии Ярославля закрыли на ремонт. Из одной проходной комнаты сделают угловую кухню с мини-гардеробом. Ещё там поставят кухонные шкафы, холодильник, микроволновку и кофеварку. А в соседней комнате будет переговорная с прямоугольным столом на 12 человек. На стену там повесят огромную плазму. Планируется, что за столом там можно будет попить чаю и покушать.

Попить чаю в переговорной смогут сразу 12 человек

— Ниши, которые служили местом для наград, надо переделать для хранения посуды, — поставили рабочим задачу сотрудники мэрии. — А ещё нужно обновить потолок. Ещё комната должна стать более выразительной за счёт разделения цветовой гаммы на две зоны: верхнюю и нижнюю. Верхняя зона должна быть светло-имбирного цвета и выражена более тёмными зеркалами цвета куркумы, обрамлёнными белым молдингом. Нижняя часть должна соответствовать цвету зеркал. Зоны разделяет более широкий молдинг одинакового цвета с плинтусом.

В ниши, расположенные в стене, вместо наград поставят посуду



Ещё мэр Владимир Слепцов захотел, чтобы вся мебель там была в классическом стиле, а стены украшали акварельные фотографии старого и нового Ярославля. А ещё рабочим велено заменить пол — вместо ламината им предстоит уложить паркетную дубовую доску. И ещё нужно повесить точно такие же светильники, как в кабинете у главы города.

Двери кабинетов, где скоро начнётся ремонт, пока закрыты на замок



— В этих помещениях ремонт проводился достаточно недавно, но из-за того, что изменилось предназначение этих комнат, появилась необходимость переделать всё ещё раз, — говорится в документации на проведение работ.

Оборудовать такие комнаты было решено за бюджетный счёт. На ремонт из казны потратят 12,5 миллиона рублей.

Уже известно, какие картины и светильники здесь повесят на стены



Попить чаю во время переговоров или после них мэр Ярославля мог с гостями и раньше. Но в более скромной обстановке. Хотя и не без лоска. Гостевая комната находилась за рабочим кабинетом главы города. Там стоял кофейный столик и мягкие диваны. Холодильник и все чайно-кофейные принадлежности тоже там имелись. А стены украшали картины. Бывший градоначальник Евгений Урлашов любил в этой комнате покурить с гостями кальян.

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