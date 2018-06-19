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В Ярославской области два человека погибли, попав под грузовые поезда
18 июня 2018 22:16
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Первое происшествие случилось поздно вечером 10 июня. В 22:22 возле станции Волга в Некоузском районе грузовой поезд переехал женщину.
— Женщина пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ярославской транспортной прокуратуре.
12 июня на станции Семибратово в Ростовском районе в 19:40 под грузовой поезд попал мужчина. Он получил смертельную травму.
По обоим случаям Северное линейное управление МВД России на транспорте проводит проверки.
В январе под колёсами поезда в Ярославле возле станции Филино погибла бабушка. Люди просили её уйти, но она никого не слышала.
Фото: Александра Савельева
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