|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В монастырь Ярославской области искали повара за 90 тысяч рублей
18 июня 2018 19:12
2 419 0
На сайтах сразу нескольких кадровых агентств появилась вакансия повара для настоятельницы монастыря. На эти объявления обратил внимание российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев. С сайтов вакансия быстро пропала, но Андрей Кураев продублировал объявление на своей странице в «Фейсбуке».
Повар требовался в монастырь Переславского района Ярославской области. На территории Переславского района есть три женских монастыря: Никольский, Николо-Сольбинский и Феодоровский.
От соискателя требовалось обязательное профильное образование, опыт работы поваром от десяти лет, знание СанПин и умение сервировать стол для VIP-персон.
— Обязанности: приготовление завтраков и ужинов для одного человека и гостей, сервировка стола и подача блюд, уборка рабочей зоны, — написано в объявлении. — Есть возможность устроить детей или внуков в хорошую школу.
За работу обещали проживание на территории монастыря, бесплатное питание и зарплату.
— Оплата труда обсуждается, — написано в начале объявления, но в конце уточнение — речь идёт о сумме от 50 до 90 тысяч рублей.
В Переславской епархии отрицают, что искали дорогого повара через объявления.
— Я сегодня общался со всеми монастырями района, — рассказал пресс-секретарь Переславской епархии отец Андрей. — Ни один монастырь Переславского района не размещал такое объявление. Мы к этому совершенно не причастны.
В начале месяца в Ярославле на работу потребовались сотрудники ГИБДД и спасатели. 90 тысяч не заплатят, но санаторий обещают.
Фото: Никольский женский монастырь
|
Новое на сайте
Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров