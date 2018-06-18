В монастырь Ярославской области искали повара за 90 тысяч рублей

В Переславском районе три женских монастыря

На сайтах сразу нескольких кадровых агентств появилась вакансия повара для настоятельницы монастыря. На эти объявления обратил внимание российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев. С сайтов вакансия быстро пропала, но Андрей Кураев продублировал объявление на своей странице в «Фейсбуке».

Повар требовался в монастырь Переславского района Ярославской области. На территории Переславского района есть три женских монастыря: Никольский, Николо-Сольбинский и Феодоровский.

От соискателя требовалось обязательное профильное образование, опыт работы поваром от десяти лет, знание СанПин и умение сервировать стол для VIP-персон.

— Обязанности: приготовление завтраков и ужинов для одного человека и гостей, сервировка стола и подача блюд, уборка рабочей зоны, — написано в объявлении. — Есть возможность устроить детей или внуков в хорошую школу.

За работу обещали проживание на территории монастыря, бесплатное питание и зарплату.

— Оплата труда обсуждается, — написано в начале объявления, но в конце уточнение — речь идёт о сумме от 50 до 90 тысяч рублей.

В Переславской епархии отрицают, что искали дорогого повара через объявления.

— Я сегодня общался со всеми монастырями района, — рассказал пресс-секретарь Переславской епархии отец Андрей. — Ни один монастырь Переславского района не размещал такое объявление. Мы к этому совершенно не причастны.

В начале месяца в Ярославле на работу потребовались сотрудники ГИБДД и спасатели. 90 тысяч не заплатят, но санаторий обещают.