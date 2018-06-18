|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Эксклюзив
Это была месть: задержали поджигателей машин в Ярославле
18 июня 2018 13:56
9 489 13
В Ярославле задержали ночных поджигателей автомобилей. Двое мужчин попали на записи камер видеонаблюдения, когда обливали бензином машину во дворе дома № 47 на улице Волгоградской в Дзержинском районе. В ту ночь от поджога пострадали три автомобиля.
Как стало известно 76.ru, 32-летний и 34-летние знакомые — оба жители Ярославля, являются частными предпринимателями.
— Правоохранителям они рассказали, что подожгли машину знакомого из-за мести. Хозяин задолжал им крупную сумму и, похоже, решил не отдавать. Речь идёт примерно о 500 тысячах рублей, — рассказал источник 76.ru.
Наводку на подозреваемых правоохранителям дал владелец иномарки, который рассказал, что получал угрозы от этих мужчин. Благодаря записи видеонаблюдения их нашли быстро. Оба сожалеют, что огонь зацепил соседние машины, стоявшие рядом.
— Мой подзащитный вину признал. Желает возместить ущерб потерпевшим, — рассказал адвокат Александр Мартынов, который стал защитником у одного из обвиняемых.
Мужчинам грозят либо общественные работы и возмещение ущерба, либо арест или до двух лет колонии.
В ту ночь в городе сгорело сразу пять машин в разных районах Ярославля.
Фото: Камеры наружног видеонаблюдения
|
Новое на сайте
Фильм недели
13 июня
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров