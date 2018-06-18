Это была месть: задержали поджигателей машин в Ярославле

Три машины сгорели в ту ночь на улице Волгоградской

В Ярославле задержали ночных поджигателей автомобилей. Двое мужчин попали на записи камер видеонаблюдения, когда обливали бензином машину во дворе дома № 47 на улице Волгоградской в Дзержинском районе. В ту ночь от поджога пострадали три автомобиля.

Как стало известно 76.ru, 32-летний и 34-летние знакомые — оба жители Ярославля, являются частными предпринимателями.

— Правоохранителям они рассказали, что подожгли машину знакомого из-за мести. Хозяин задолжал им крупную сумму и, похоже, решил не отдавать. Речь идёт примерно о 500 тысячах рублей, — рассказал источник 76.ru.

Наводку на подозреваемых правоохранителям дал владелец иномарки, который рассказал, что получал угрозы от этих мужчин. Благодаря записи видеонаблюдения их нашли быстро. Оба сожалеют, что огонь зацепил соседние машины, стоявшие рядом.

— Мой подзащитный вину признал. Желает возместить ущерб потерпевшим, — рассказал адвокат Александр Мартынов, который стал защитником у одного из обвиняемых.

Мужчинам грозят либо общественные работы и возмещение ущерба, либо арест или до двух лет колонии.