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Ярославские водители назвали перекрытие центра в праздники маразмом
16 июня 2018 20:33
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Перекрывать центр города от машин в дни праздников в Ярославле стало привычным делом. Однако городские власти каждый раз идут всё дальше, перегораживая всё большие участки.
Сегодня даже перекрыли мост через Которосль, ведущий на Московский проспект. Из-за чего на развязке моста моментально образовалась большая пробка. Гнев ярославских автомобилистов, толкающихся в пробках на улице Победы, Большой Октябрьской и Которосльной набережной в этот день, уже достиг предела.
— Каждый городской праздник для ярославских автомобилистов превращается в з***, — пишет ярославский телеведущий Сергей Муканов в Facebook.
С ним согласились остальные.
— Ужас! Подписываюсь под каждым словом, уже второй год пошёл этого маразма, — высказался дорожный активист Константин Суворов.
— Режим, удобный для тунеядцев. Людям, у которых сегодня работа (да, есть и такие!), просто перекрыли кислород, — возмущается организатор мероприятий Екатерина Бантина.
— На Московский проспект из центра добирались около часа, было неожиданностью, что перекрыли все дороги к Красной площади и площади Богоявления, из-за этого пробки такие были, что в час пик будней таких нет. И праздника никакого стало сразу не надо, — считает Агния Малунина.
Фото: Александра Савельева
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