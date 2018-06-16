Ярославские водители назвали перекрытие центра в праздники маразмом

У большинства ярославских водителей этот день прошёл с испорченным настроением

Перекрывать центр города от машин в дни праздников в Ярославле стало привычным делом. Однако городские власти каждый раз идут всё дальше, перегораживая всё большие участки.

Сегодня даже перекрыли мост через Которосль, ведущий на Московский проспект. Из-за чего на развязке моста моментально образовалась большая пробка. Гнев ярославских автомобилистов, толкающихся в пробках на улице Победы, Большой Октябрьской и Которосльной набережной в этот день, уже достиг предела.

— Каждый городской праздник для ярославских автомобилистов превращается в з***, — пишет ярославский телеведущий Сергей Муканов в Facebook.

С ним согласились остальные.

— Ужас! Подписываюсь под каждым словом, уже второй год пошёл этого маразма, — высказался дорожный активист Константин Суворов.

— Режим, удобный для тунеядцев. Людям, у которых сегодня работа (да, есть и такие!), просто перекрыли кислород, — возмущается организатор мероприятий Екатерина Бантина.

— На Московский проспект из центра добирались около часа, было неожиданностью, что перекрыли все дороги к Красной площади и площади Богоявления, из-за этого пробки такие были, что в час пик будней таких нет. И праздника никакого стало сразу не надо, — считает Агния Малунина.